نسور بشار ينتفضون في الأدغال :

حقق فريق شبيبة الساورة عشية أمس السبت، نتيجة إيجابية خارج القواعد على حساب المضيف نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية، وذلك عندما فرض رفقاء حامية التعادل الإيجابي على أصحاب الأرض والجمهور في المباراة التي انتهت على نتيجة هدفين لكل فريق، وذلك بملعب العاصمة كينشاسا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا

النسور حولوا تأخرهم بهدفين إلى تعادل إيجابي

هذا وقد عاد ممثل الجزائر الثاني في الدورة شبيبة الساورة في مباراة أمس من بعيد، عندما تمكن النسور من تدارك تأخرهم في النتيجة بهدفين دون مقابل إلفى تعادل إيجابي، حيث كان أصحاب الأرض متفوقون في النتيجة بهدفين دون رد خلال الدقيقة 14 ثم 37، قبل أن يتمكن المهاجم حامية من تقليص الفارق في الرمق الأخير من الشوط الأول، ليعود زميله يحي الشريف قبل نهاية المقابلة بدقيقتين فقط ليضيف الهدف الثاني للنادي الجزائري.

م.د

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