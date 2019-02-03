هازارد :”نحن تشيلسي وبإمكاننا أن نهزم أي فريق إذا أردنا”

يؤمن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بقدرة فريقه على إسقاط مانشستر سيتي، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وقال هازارد في تصريحات لقناة تشيلسي اليوم: “المباراة ستكون مختلفة عن التي خضناها منذ شهرين أو ثلاثة، أعتقد أن المنافس سيحصل على الكرة، مانشستر سيتي لديه هذه النوعية من اللاعبين، بينما نحن سندافع وبعدها سنسجل هدفا أو اثنين.”

وعن كثرة مباريات البلوز في شهر فبفري، أضاف: “نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزًا، هذا الشهر سيكون صعبا ولكننا تشيلسي وبإمكاننا أن نهزم أي فريق إذا أردنا.”

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي، في الدوري قبل مواجهته في نهائي كأس الرابطة يوم 24 من الشهر الجاري، وسيخوض أيضًا خلال الشهر مواجهات أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوتنهام في البريمييرليغ، ومالمو السويدي في الدوري الأوروبي.

يذكر أن تشيلسي، فاز على مانشستر سيتي، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، بثنائية نظيفة.