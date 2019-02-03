هازارد يعدد مزايا هيغواين :

أشاد إيدين هازارد، صانع لعب تشيلسي بزميله المنضم حديثا غونزالو هيغواين، بعدما أحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5- 0 على هيديرسفيلد تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وانضم هيغواين إلى تشيلسي الشهر الماضي وتعافى النادي اللندني من خسارته 4- 0 على بورنموث الأسبوع الماضي، وقدم عرضا رائعا أمام هيديرسفيلد.

وقال اللاعب البلجيكي لمحطة النادي التلفزيونية: “كنا جميعا في حاجة إلى ذلك. أدينا بشكل رائع لذا نحن سعداء بالنتيجة وبأسلوب لعبنا وخاصة بعد مباراة يوم الأربعاء”.

وواصل: “كان الأمر صعبا لكن أعتقد المدرب كان يريدنا أن نرد بقوة وهذا ما حدث”.

وتدرب هيغواين تحت قيادة ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، عندما كان في نابولي وأحرز 38 هدفا في موسمهما الأخير معا في 2015-2016.

وأكد هازارد أنه استفاد من التدرب مع هيغواين، مشددا على ثقته في نجاح اللاعب الأرجنتيني في إنجلترا.

وقال هازارد: “تدربنا لمدة عشرة أيام. إنه مهاجم رائع ويستطيع الاستحواذ على الكرة ويستطيع اللعب من لمسة واحدة ويتحلى بالذكاء”.

وأكمل: “في منطقة الجزاء هو لا يصدق ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف”.