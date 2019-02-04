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أنشيلوتي يتمسك بالأمل في السباق مع جوفنتوس :

4 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 82 زيارة

تمسك كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، بالأمل في إمكانية منافسة جوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بجانب الدوري الأوروبي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “الميساجيرو” الإيطالية، كل شئ ما زال في الملعب، باستثناء كأس إيطاليا، لقد اخبرت اللاعبين أيضًا بذلك”.

وأضاف “نحن آسفون بسبب خروجنا من الكأس لكننا استجبنا على الفور، الفريق جيد، وسنبلي بلاءً حسنًا في الـ120 يومًا المتبقية”.

ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر جوفنتوس برصيد 60 نقطة، فيما سيواجه الفريق نظيره زيوريخ، في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وكان نابولي قد ودع بطولة كأس إيطاليا، نهاية شهر جانفي الماضي، بعد الهزيمة أمام ميلان بنتيجة (2-1) في الدور ربع النهائي.

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