إنتر ميلان رفض التعاقد مع براهيمي :

بعد انتهاء سوق التحويلات الشتوية، كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن نادي إنتر ميلان الايطالي رفض التعاقد مع الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو ياسين براهيمي خلال الصيف القادم وبالمجان، بما أن عقد اللاعب ينتهي صائفة 2019 بعد أن رفض تجديده رغم العروض التي قدمت له من قبل إدارة بورتو ورفضت كلها من لاعب الخضر، وجاء رفض الإنتر للاعب الذي يوجد محل عديد الأندية بعد أن قام وكلاء أعماله بعرضه على إدارة الفريق في الشتاء على أن يتكفل النادي الإيطالي بتسديد الراتب السنوي فقط للاعب، غير أن المقترح قوبل بالرفض لأن براهيمي ليس من ضمن أولويات إنتر ميلان، لدعم هجوم الفريق، كما أن النيراتزوري يفضل بيع الكرواتي إيفان بيريسيتش في الصيف، ثم شراء عقد المعارين الإيطالي ماتيو بوليتانو والسنغالي كيتا بالدي بشكل نهائي.

وجهة براهيمي ستكون البريمرليغ

ما جاء به موقع كالتشيو ميركاتو لا يملك الكثير من المصداقية، فكيف للاعب تتنافس عليه العديد من الأندية حتى من إيطاليا في صورة لازيو أن يعرض مجانا على الإنتر الذي لم يعد بتلك القوة التي كان عليها سابقا والأكيد أن براهيمي لن يختار الوجهة الإيطالية من بوابة الإنتر المتراجع في السنوات الأخيرة وسيفضل الوجهة الإنجليزية واللعب لأول مرة في البريمرليغ المتابع فيه بقوة، كما أن هناك مصادر إعلامية إنجليزية كشفت من قبل أنه حسم وجهته والموسم القادم سيلعب مع ناد ارتبط به كثيرا وعاينه في أكثر من لقاء هذا الموسم في مختلف المناسبات، حيث اتفق معه على كل تفاصيل العقد والراتب السنوي الذي لم يكن إشكالا لنادي إنجليزي معروف بقوته المالية.

ب-بكوش

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