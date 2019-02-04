إيسكو يُفجر غضبه بتصرف غير لائق :

خرج إيسكو، لاعب ريال مدريد، غاضبا، عقب نهاية مباراة فريقه، أمس الأحد، أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وكان إيسكو شارك بديلا في الدقيقة 87 من المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للفريق الملكي.

وبحسب قناة Gol الإسبانية، تجاهل إيسكو، مصافحة شيندو، مندوب ملعب سانتياغو برنابيو، الذي حاول الاحتفال مع اللاعب عقب الفوز.

ولم يكن هذا التصرف الأول من إيسكو تجاه شيندو، إذ حدث موقف مشابه خلال مواجهة ليغانيس بكأس الملك، بعد أن انحنى اللاعب لربط حذائه، أثناء محاولة شيندو الاحتفال معه بالانتصار.

ويُعاني إيسكو مؤخرًا، بغيابه عن التشكيلة الأساسية للميرنغي، ووجوده على مقاعد البدلاء منذ تولي سانتياغو سولاري القيادة الفنية.