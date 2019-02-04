الحكومة بدأت تحضر لتنقلات أنصار الخضر إلى مصر :

اغتنم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى فرصة استضافته لسفير جمهورية مصر العربية أيمن مشرفة، بمقر الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحدث الطرفان عن قضية قرب موعد انطلاق فعاليات “الكان” المقبلة التي ستحتضنها الملاعب المصرية، وهو ما استغل لأجله أويحيى الفرصة من أجل تهنئة ممثل الحكومة المصرية في الجزائر على شرف احتضان الدورة، قبل الخوض في تفاصيل رحلات وتنقلات أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى الملاعب المصرية.

أويحيى استقبل سفير مصر بمكتبه

كما تطرقنا إليه سالفا، فقد استقبل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيى السفير المصري بمكتبه، قبل بضعة أيام فقط، حيث تباحث الطرفان مخطط الأشقاء المصريين في نقل الجماهير الجزائرية، من أعداد وأماكن للإيواء وبعض التفاصيل الأخرى التي تريد الحكومة الجزائرية الاطلاع عليها قبل تنقل أنصار منتخبها إلى أم الدنيا منتصف شهر جوان القادم، موعد انطلاق العرس الإفريقي.

تباحث معه حول إجراءات تنقل أنصار الخضر

خلال الحديث الذي دار بين أويحيى والسفير المصري، فقد أطلع هذا الأخير المسؤول الجزائري عن مخطط الحكومة المصرية في ضبط برنامج جيد ومدروس من جميع النواحي من أجل وضع الجماهير الجزائرية في أفضل أريحية طيلة إقامتهم بالأراضي المصرية لمتابعة فعاليات كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ32 القادمة، حيث أن السفير المصري طمأن رئيس الوزراء الجزائري بأن كل الأمور إلى حد الآن مضبوطة بالشكل اللازم، ولا خوف على راحة الجزائريين خلال تواجدهم بأم الدنيا.

وعد بكل التسهيلات والسهر شخصيا على برمجة الرحلات

لم يكتف أيمن مشرفة بمنح ضمانات لفظية لرئيس الوزراء الجزائري، بل أنه راح لأبعد من ذلك عندما وعده بالسهر شخصيا على منح التأشيرات للجماهير الجزائرية، وأيضا على برمجة الرحلات الجوية التي ستقل الجزائريين إلى الجمهورية العربية المصرية صيف السنة الجارية، يذكر أن السفير المصري كان قد رحب بالجماهير الجزائرية فور إعلان “الكاف” عن فوز مصر بشرف احتضان الدورة القادمة خلفا للبلد المسحوبة منه الثقة الكامرون، حيث صرح أيمن مشرفة بأن السفارة المصرية تسعى لرفع عدد الجزائريين الذين يدخلون ترابها إلى ألف زائر هذا العام.

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