بلقبلة في التشكيلة المثالية للدرجة الثانية الفرنسية :

كشفت شبكة “بي إن سبورتس” الفرنسية عن تشكيلته المثالية للقاءات سهرة السبت الماضي وعددها ثمانية لقاءات، التشكيلة ضمت لاعبا جزائريا واحدا وهو لاعب براست والمنتخب الأولمبي سابقا هاريس بلقبلة، هذا الأخير قدم مستوى ممتازا في مركز وسط الميدان الدفاعي بحسب محللي القناة والذين اختاروه ليكون في تشكيلتهم المثالية، ويقدم بلقبلة مستويات ثابتة مع براست، لكن رغم ذلك لا يحظى بالاهتمام الإعلامي الكبير خاصة في الجزائر، حيث يعتبر حاليا من أحسن لاعبي الوسط الدفاعي في كل فرنسا كما أنه مرشح بقوة للعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل سواء مع فريقه براست الذي يحتل الصف الثاني في الترتيب العام أو مع أي فريق آخر .

بورقعة-ع

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