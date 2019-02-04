بن رحمة يحجز مكانه ضمن تشكيلة الأسبوع الإنجليزية :

كشف أمس موقع “هو سكورد” العالمي عن تشكيلة الجولة المنقضية من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية “الشامبيان شيب”، تشكيلة الأسبوع وكما كان متوقعا عرفت تواجد لاعب الخضر ونادي برنتفورد سعيد بن رحمة، تواجد بن رحمة كان متوقعا نظرا لمستواه الراقي جدا في لقاء بلاكبورن روفرز سهرة السبت، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز بعد أن سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين من ضمن الخماسية التي فاز بها فريقه، ومنح الموقع السابق لاعب الخضر أعلى تقييم في الجولة ككل وبلغ 10 من 10 ليؤكد بأن مستواه كان كاملا وليس أقرب للكمال .

من ضمن 5 لاعبين فقط تمكنوا من الوصول للتقييم الكامل هذا الموسم

موقع “هو سكورد” العالمي نشر يوم أمس إحصائية أثبت بها تألق وتفوق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، حيث قال أن سعيد هو خامس لاعب فقط منذ بداية الموسم في الدرجة الثانية يحصل على التقييم الكامل 10 من 10 والأول في فريقه، حيث سبقه إلى ذلك أربعة لاعبين فقط وهم لوكاس جوتكيفيك لاعب برمنغهام في لقاء روثيرهام، تامي أبراهام لاعب أستون فيلا في لقاء نوتنغهام فوريست، جارود باون لاعب هال سيتي في لقاء كوينز بارك رنجرز وأيضا، كميل غوريسكي لاعب هال أياض في لقاء بولتون لينضم سعيد لهذه الكوكبة المتميزة .

بورقعة-ع

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