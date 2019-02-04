الرئيسية / آخر الأخبار / ثلاثي جزائري في التشكيلة المثالية للاعبين العرب :

ثلاثي جزائري في التشكيلة المثالية للاعبين العرب :

4 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 323 زيارة

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بالنسخة العربية، عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا عربيا خلال الموسم الحالي، والتي عرفت تواجد الثلاثي الجزائري رياض محرز، فوزي غلام وعيسى ماندي إلى جانب كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى ثنائي الزمالك التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي، كما تواجد الثنائي المغربي حكيم زياش والحارس ياسين بونو، والثلاثي القطري بسام الراوي، والمعز علي وحسن الهيدوس، فإن كان تواجد محرز وماندي مبررا فتواجد مدافع نابولي العائد مؤخرا من إصابة غير مفهوم، إلا إذا كان المدافع الأيسر العربي الوحيد المتألق رغم قلة منافسته.
ب-ب

شاهد أيضاً

كورتوا: ريال مدريد يحتاج واحدا من هذين اللاعبين لتعويض رونالدو

وفي تصريحات نشرتها شبكة «فوكس سبورت» الرياضية العالمية اليوم الإثنين، نقلاً عن تقارير صحفية بلجيكية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved