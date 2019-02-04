ثلاثي جزائري في التشكيلة المثالية للاعبين العرب :

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بالنسخة العربية، عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا عربيا خلال الموسم الحالي، والتي عرفت تواجد الثلاثي الجزائري رياض محرز، فوزي غلام وعيسى ماندي إلى جانب كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى ثنائي الزمالك التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي، كما تواجد الثنائي المغربي حكيم زياش والحارس ياسين بونو، والثلاثي القطري بسام الراوي، والمعز علي وحسن الهيدوس، فإن كان تواجد محرز وماندي مبررا فتواجد مدافع نابولي العائد مؤخرا من إصابة غير مفهوم، إلا إذا كان المدافع الأيسر العربي الوحيد المتألق رغم قلة منافسته.

ب-ب

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