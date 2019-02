جوفنتوس يختار الطريق الناعم للسيطرة على ديبالا :

epa06126753 Juventus' Paulo Dybala reacts during a friendly soccer match between Tottenham Hotspur and Juventus at Wembley Stadium, London, Britain, 05 August 2017. EPA/WILL OLIVER

LinkedIn عجز الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب فريق جوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، عن كبح جماح غضبه خلال مباراة البيانكونيري الأخيرة أمام بارما، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، ضمن الجولة الـ22 للكالتشيو. وترك الأرجنتيني مقاعد البدلاء قبل نهاية مباراة السبت، بعدة دقائق دون الرجوع إلى مدربه ماسيميليانو أليغري، وقرر الدخول إلى غرف الملابس، اعتراضا على عدم المشاركة في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو. وذكرت صحيفة “لا ستامبا”، أن إدارة السيدة العجوز لم تعجبها ردة فعل اللاعب الأرجنتيني، الذي شعر بالإحباط من جراء عدم مشاركته في المباراة، مشيرة إلى أن النادي سيطلب من اللاعب توضيح هذا الأمر. وأضافت الصحيفة أن جوفنتوس اختار طريقًا ناعماً مع ديبالا، حيث سيتم استدعاء اللاعب ومطالبته بتوضيح الأمر، لكن لن يتم توقيع أي عقوبات عليه. ورضخ اليوفي لتعادل مخيب في عقر داره أمام ضيفه بارما بثلاثية لكل فريق، ليحافظ على مقعده في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة أمام ملاحقه المباشر نابولي. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

