حطاب يعيد الروح للمدارس التكوينية :

يفهم من خلال التصريحات التي أدلى بها الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر الوزير حطاب، أن الأخير يريد إعادة بعث الروح للمدارس التكوينية والرياضات المدرسية، حيث صرح خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى مدينة تيارت، بأن الوزارة الوصية ستتفرغ أو بالأحرى تحول اهتمامها مستقبلا للفئات الشبانية.

حطاب: “الدولة تراهن كثيرا على الاستثمار في الفئات الشبانية”

على هامش زيارته لبعض المنشآت الرياضية بولاية تيارت، تحدث الوزير محمد حطاب لوسائل الإعلام التي غطت الزيارة مصرحا: “الدولة الجزائرية تراهن كثيرا على الاستثمار مستقبلا في المواهب والفئات الشبانية، نحن ندرك بأن لدينا خزان كبير من المواهب، التي لم تجد الفرصة من أجل إظهار إمكاناتها وجودتها في مختلف الرياضات”.

“بعدما قمنا بإنشاء مراكز رياضية سنسهر الآن على الجانب التكويني”

دائما وخلال التصريحات التي أدلى بها وزير الرياضة أحمد حطاب، فقد أكد بأن وزارته ستتفرغ بشكل كلي من أجل الهدف القادم، وهو الاستثمار في المواهب الشبانية، وذلك بعدما كانت تعمل على تجهيز المنشآت الرياضية، حيث جاء على لسانه يقول: “بعدما قمنا مؤخرا بإنشاء منشآت ومراكز رياضية، سنحول سهرنا الآن على الجانب التكويني لأننا نؤمن بالخزان الذي تملكه بلادنا من مواهب شبانية قادرة على رفع التحدي داخل وخارج التراب الوطني”.

م.دحوي

مرتبط