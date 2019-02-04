راشفورد يرفض الانصياع لنصيحة سولسكاير :

تجاهل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، تعليمات مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير خلال مواجهة ليستر سيتي، أمس الأحد.

وسجل ماركوس راشفورد، هدف الفوز لمانشستر يونايتد على مضيفه ليستر سيتي، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 48 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي رابع الترتيب.

وأشارت صحيفة “مترو”، إلى تعليمات سولسكاير لراشفورد بتسديد الكرة بين قدمي الحارس كاسبر شمايكل في حالة الانفراد به، ولكن في لقطة الهدف، فضل راشفورد التسديد على يسار الحارس الدنماركي.

وقال سولسكاير في تعليقه على هدف راشفورد “لقد أخبرته بتسديد الكرات بين قدمي شمايكل، لأنه يفتح قدميه دائمًا، ولكن إنهاء الهجمة تم بشكل رائع، لا يمكنني الشكوى”.