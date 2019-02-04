زفان سجل هدفين طيلة ثلاث سنوات؟؟

لو أنه يشارك بشكل مميز في الفترة السابقة، إلا أن لاعب الخضر مهدي زفان عاد ليتوهج في اليومين الأخيرين بعد أن استحوذ على كل الأضواء، زفان شارك أساسيا في لقاء فريقه ران ضد أميان سهرة السبت وقاد فريقه لتحقيق الفوز بهدف وحيد من دون رد، زفان قدم مستوى مميزا توجه بهدف مميز فقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق أبى إلا أن يضع نفسه نجما للقاء بعد تسجيله لهدف على طريقة الكبار بالعقب .

الهدف هو الأول لزفان هذا الموسم في 12 لقاء لعبها

وكما أشرنا في مقدمة الموضوع فإن زفان كان يلعب بشكل منتظم خاصة في آخر شهرين، ومع رحيل المدرب السابق صبري لموشي، لكن يبقى معدل مشاركته متوسطا لأبعد الحدود، مهدي لعب لغاية الآن 12 لقاء منها ثمانية لقاءات كأساسي وهو مطالب بتحسين معدل مشاركته إذا كان يطمع في التمثيل الدولي، ففي الـ12 لقاء التي لعبها تمكن مهدي من تسجيل هدف وحيد فقط أي أن هدفه ضد أميان هو الأول له هذا الموسم، وبالمناسبة هو الثاني فقط له في مشواره بعد هدفه الأول قبل ثلاث سنوات مع ليون .

توج بجائزة رجل اللقاء وعزز حظوظه في التواجد ضمن تربص مارس

بحسب الكثير من المواقع الخاصة بالإحصائيات يوم أمس فإن زفان اختير رجل اللقاء وبامتياز، موقع “صوفا سكور” الشهير منح الدولي الجزائري أعلى تقييم 8 متوجا إياه رجل اللقاء بدوره منح موقع “هو سكورد” زفان تقييما وصل لـ 7.3 من 10 كأحسن لاعب في فريقه، المستويات التي قدمها زفان والإشادة التي حظي بها ستساعده من دون شك على تعزيز حظوظه أكثر في التواجد مع الخضر في تربص مارس وربما في كان مصر الذي سيقام بعد خمسة أشهر من الآن.

بورقعة-ع

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