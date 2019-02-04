غزال بديل وليستر يسقط أمام المان يونايتد :

واصل نادي مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته مع مدربه الجديد وكان ضحيته هذه المرة نادي ليستر سيتي في معقله الكينغ باور، وفاز عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الخامسة والعشرين من البريمرليغ، فالهدف الذي سجل في الدقيقة 9 ضل صامدا حتى نهاية المواجهة التي عرفت بقاء الدولي الجزائري رشيد غزال الذي عاد إلى قائمة 18 على دكة البدلاء حتى الدقيقة 62، حيث قرر مدربه الفرنسي كلود بويال الزج به على أمل تعديل النتيجة، لكن غزال لم يوفق رغم محاولاته المتعددة ومستواه المقبول جدا مقارنة ببقية زملائه وكان قريبا من التعديل من مخالفة رائعة لولا براعة الحارس دي خيا الذي حرمه من هدف محقق، حيث نال تقيما متوسطا من موقع هوسكورد وقوامه 6.7 على أمل أن يعرف الطريق إلى التشكيلة الأساسية في قادم اللقاءات.

ب-ب

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