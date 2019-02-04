فارس يظهر بوجه طيب ضد تورينو :

ضيع نادي سبال نقطتين كانتا في المتناول بعد تعادل الفريق ضد تورينو أمس الأحد في الكالتشيو ليبقى بذلك في منطقة الخطر في المركز 14 بـ22 نقطة في انتظار إتمام لقاءات الجولة الـ22، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري محمد سليم فارس كأساسي، كما جرت عليه العادة وكما جرت عليه العادة أيضا ظهر بوجه طيب، فارس كان من بين أحسن لاعبي اللقاء ككل، حيث تسيد الجهة اليسرى دفاعيا وهجوميا، كما كانت له بعض المحاولات على المرمى لكنها لم تكن موفقة، ويقدم فارس مستويات راقية جدا في الفترة الأخيرة ربما تساعده على حجز مكان في تشكيلة بلماضي المقبلة على لعب كأس إفريقيا.

بورقعة-ع

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