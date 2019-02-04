كورتوا: ريال مدريد يحتاج واحدا من هذين اللاعبين لتعويض رونالدو

وفي تصريحات نشرتها شبكة «فوكس سبورت» الرياضية العالمية اليوم الإثنين، نقلاً عن تقارير صحفية بلجيكية، كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، لدى رده على سؤال حول اللاعب الذي يحتاجه ريال مدريد في الفترة المقبلة لتعويض النقص الهجومي الذي خلفه رحيل رونالدو، عن أن الحل يتمثل في واحد من اثنين: إما الموهوب البرازيلي نيما ردا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أو مواطنه الدولي البلجيكي إيدن هازارد، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأشار كورتوا، إلى أن «سانتياغو برنابيو» في حاجة لواحد من اللاعبين، من أجل إعادة البريق الهجومي للفريق من جديد.

وأوضح كورتوا، أن نيمار وهازارد، كلاهما لاعبان كبيران، ولو تم سؤال أي شخص عن الأفضل للريال سيختار بالطبع نيمار، بعدما أصبح أيقونة في كرة القدم العالمية مؤخراً، لكنه يفضل أن يرى صديقه هازارد بقميص الريال.

وقال كورتوا: «عن نفسي سأختار هازارد بالطبع، أنا أحبه حقا، لكن الاختيار في النهاية متروك لمجلس إدارة نادي ريال مدريد».

وتابع الحارس الذي تألق رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وحصل على لقب أفضل حارس في العالم خلال 2018، والذي انتقل لصفوف النادي الملكي في الانتقالات الصيفية الماضية: «هازارد لاعب رائع ولديه رؤية جيدة في الملعب وقادر على ترجيح كفة أي فريق يلعب له».

وكان كورتوا وهازارد زميلين في تشيلسي، قبل أن يرحل الأول لريال مدريد، وتشير التقارير المنتشرة حول ريال مدريد، إلى أن العملاق الإسباني سيبرم صفقة من العيار الثقيل في الصيف المقبل.