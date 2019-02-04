لكحل: “بلماضي لم يتصل بي وأعد بتشريف القميص في حال استدعائي”

أجرى موقع دي زاد فوت” المتخصص حوارا شيقا مع لاعب لوهافر فيكتور لكحل، الذي وكما يعرف الجميع مرشح بقوة للعب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وكان مرشحا للتواجد في التربص الماضي لولا التعقيدات الإدارية التي كنا قد أشرنا إليها، لكحل تكلم عن أهدافه سواء مع النادي والمنتخب وأكد أنه متشوق جدا للتواجد مع الخضر .

“هدفنا هو الصعود للدرجة الأولى الموسم المقبل”

لكحل تكلم بداية عن الهدف الذي سطره مع ناديه لوهافر ولم يتردد بالقول أنهم سيهدفون للصعود، ورغم أن الأمر صعب التحقق، إلا أن لكحل يأمل في التواجد ضمن الليغ 1 الموسم المقبل وقال: ” بداية وضعنا هدف التواجد في مركز يمنحنا فرصة لعب دورة الصعود، وفي حال وصلنا إلى هذا المركز سنهدف للوصول لمركز يمنحنا ورقة الصعود بشكل مباشرة، وسنحاول تقديم كل ما لدينا للوصول لأهدافنا “.

“ربما أفكر في الرحيل لكن أركز الآن على مساعدة لوهافر على الصعود”

المستوى الذي يقدمه لوهافر يتيح له من دن شك اللعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل وعن هذا الأمر قال فيكتور: “أنا مرتاح في لوهافر أحظى بثقة المدرب الذي منحني الكثير من الوقت للعب، هدفي الأول هو اللعب على الصعود والتواجد في الليغ 1 مع لوهافر الموسم المقبل وفي حال لم يتحقق هذا الهدف ربما أنظر للعروض، لكن ولغاية نهاية الموسم يبقى هدفي الرئيسي مساعدة لوهافر على الصعود .

“سعدت جدا باتصال الفاف ومتشوق للتواجد مع الخضر في تربص مارس”

بعد ذلك انتقل فيكتور لكحل للحدث عن المنتخب الوطني، لاعب لوهافر قال أنه متشوق جدا للتواجد في تربص مارس المقبل وفي هذا الشأن قال: ” لقد كان شعورا رائعا بعد أن تلقيت أول اتصال من الفاف وعلمت باهتمام الناخب الوطني بي، الآن أنا في انتظار القائمة المقبلة وهل سأكون من ضمنها أم لا ولذلك سأواصل العمل وبقوة “.

“لم يسبق لي وأن تحدثت مع بلماضي وأتمنى التواجد مع فرحات في التربص المقبل”

لكحل بعد أن أكد اتصال الفاف نفى أن يكون قد تحدث مع بلماضي لكنه كشف أيضا أنه يتحدث باستمرار مع فرحات حول المنتخب وقال: ” لا، لم يسبق للناخب الوطني وأن اتصل بي، مع فرحات أتحدث دائما عن المنتخب وأتمنى أن نكون معا هناك في مارس سيكون أمر رائع لنا نحن اللاعبين وللفريق ( يقصد لوهافر ) أيضا” .

“أتعهد بتقديم كل ما لدي في حال تم استدعائي”

في الأخير طلب من فيكتور لكحل توجيه رسالة للجماهير الجزائرية، لكحل تعهد بتقديم كل ما لديه وتبليل القميص لكن في حال تم استدعاؤه لأنه عاد ليؤكد أنه متشوق جدا للتواجد مع الخضر في أقرب فرصة ممكنة وأنهى تصريحاته بالقول: “رسالة للجماهير الجزائرية هي أنني سأعمل كل ما في وسعي من أجل تشريف الدعوة إن هي وصلتني، سأحاول أن أشرف القميص الذي أحمله وأقدم كل ما لدي، أنا متشوق فعلا لأكون مع المنتخب الوطني في أقرب فرصة ممكنة” .

بورقعة-ع

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