ماندي بمستوى عالمي أمام أتليتيكو :

أطاح أمس نادي ريال بيتيس بالضيف نادي أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا وذلك لحساب الجولة الثانية والعشرين بهدف دون رد، جعل النادي الأندلسي يصعد إلى المركز الخامس ويقترب أكثر من ضمان مشاركة أوربي الموسم القادم، فاللقاء الذي كان قويا جدا أمام نادي العاصمة الاسبانية وهجومه الناري عرف تألقا كبيرا للمدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي من جانب بيتيس الذي بصم على مستوى عالمي بامتياز ووقف في وجه أرمادة أتلتيكو الهجومية، حيث اختير كثاني أحسن لاعب من جانب فريقه بعد صاحب الهدف كاناليس ونال علامة 7.7، ما يقدمه ماندي ليس بالجديد وهو في تطور رهيب جدا وواحد من أحسن المدافعين في الليغا الإسبانية هذا الموسم.

سيميوني راقبه عن قرب واندهش لمستواه

كان لقاء أمس فرصة من ذهب لمدرب أتليتيكو سيميوني للوقوف عن قرب على إمكانيات هذا المدافع الذي يرغب في ضمه، فالمدرب الأرجنتيني اقتنع أمس أن المدافع الجزائري هو من يبحث عليه ويضع أموالا كبيرة من أجل التعاقد معه، حيث أظهرته كاميرات التلفزيون وهو يبدي عن إعجابه بالتدخلات القوية لماندي وطريقة إخراجه للكرة من الوراء، كل هذا سيجعل من لاعب رامس السابق أولوية النادي الثاني في العاصمة مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

ب-بكوش

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