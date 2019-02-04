مبولحي: “ماجر كان حر في إبعادي وجاهز لتمثيل الخضر في أي وقت”

نزل الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي ضيفا على صحيفة الرياضية السعودية، حيث أجرى حوارا مطولا تكلم فيه عن حاضره ومستقبله أيضا، مبولحي تكلم بداية عن المنتخب الوطني وعن عودته القوية، حيث قال أنه جاهز متى أراده المدربون ولم يهتم أبدا لتهميشه من طرف ماجر وحين سئل عن هذه الفترة قال:” أنا جزائري أحب بلدي وجاهز متى أرادني المدرب، المنتخب الوطني مر عليه عديد المدربين وكل مدرب له رأيه وهو حر فيه “.

“الاتفاق أعاد لي الثقة وبفضله استعدت ثقة الناخب الوطني”

مبولحي لم ينس في خضم حديثه فضل ناديه الحالي الاتفاق عليه في عودته للمنتخب، حيث قال أنه ولولا الاتفاق لما استعاد ثقة الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي وقال: ” الاتفاق أتاح لي الفرصة لأجل المشاركة باستمرار واكتساب الثقة وقدمت معهم بالفعل مستوى مميز، وهو ما ساعدني على إعادة اكتساب ثقة الجهاز الفني الحالي للمنتخب الجزائري” .

“سعيد بتواجدي هنا والدوري السعودي هو الأقوى عربيا”

بعد الحديث عن المنتخب تحدث مبولحي عن تجربته الحالية، البداية كانت بأولى أيامه، حيث قال أنه اختار السعودية لأنه الدوري الأقوى في العالم العربي” سعيد جدا بتواجدي في السعودية والثقة التي أحظى بها من الجميع، قبل توقيعي لم أكن متخوفا أبدا لأنني أعلم جيدا أن الدوري السعودي هو الأقوى في العالم العربي “.

“لم ألتفت للعروض ووفقت على تجديد عقد بشكل مباشر”

مبولحي تحدث أيضا عن أهدافه مع الاتفاق وأمور متعلقة بفريقه منها مشاكله مع المدرب السابق ومشكلة شارة القيادة، الرايس أماط اللثام عن تجديد عقده وتكلم أيضا عن العروض التي وصلته وفي هذا الشأن قال: ” لم أهتم أبدا بالعروض التي وصلتني، تركيزي فقط كان منصبا على تقديم مستويات مميزة والتركيز على عملي كحارس مرمى وفقط لذلك وبعد أن عرضت علي الإدارة تجديد عقدي وافقت على الفور “.

بورقعة-ع

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