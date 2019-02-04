محرز يكتفي بدقيقتين ووضعيته تتأزم :

حسم مانشستر سيتي قمة الجولة 25 من البريمرليغ عندما استضاف نادي آرسنال على ملعب الاتحاد وفاز عليه بثلاثية كاملة دونها الأرجنتيني أغويرو مقابل هدف واحد للمدفعجية، وبهذا يواصل السيتي مطاردته للمتصدر ليفربول بما أن الفارق نقطتين فقط مؤقتا، من جانب أصحاب الأرض واصل المدرب بيب غوارديولا إبقاء لاعبه الجزائري رياض محرز خارج التشكيلة الأساسية التي غاب عنها للجولة الخامسة على التوالي في لقاءات البريمرليغ، فمند مواجهة ساوتهامبتون ومحرز على كرسي البدلاء، فظهوره أمس كان لتضييع الوقت وشارك في دقيقتين مكان زميله دي بروين، ما يعني أن نجم الجزائر أصبح لاعبا بديلا وبامتياز ودخل في أزمة حقيقية سيكون عليه من الصعب الخروج منها وعودته إلى التشكيلة الأساسية لن تكون إلا في لقاءات الكأس.

ب-ب

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