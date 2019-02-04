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مدرب لوهافر: “الرابطة مطالبة برفع العقوبة عن فرحات”

4 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 34 زيارة

لم يستسغ مدرب نادي لوهافر أوسفالد سانشو البطاقة الحمراء التي تعرض لها لاعبه الجزائري زين الدين فرحات في لقاء براست، الذي جرى سهرة الجمعة، ففي تصريح له يوم أمس لموقع “ما ليغ 2” الفرنسي قال سانشو أن فرحات لم يستحق البطاقة الحمراء التي تعرض لها مشيرا إلى أن لاعب الفريق الخصم بالغ في السقوط لكي يؤثر على قرار الحكم، مدرب لوهافر لم يتوقف هنا بل طالب الرابطة برفع العقوبة عن فرحات ليكون حاضرا في اللقاء المقبل ولو أن الأمر صعب جدا لأن تدخل فرحات وإن لم يكن يستحق البطاقة الحمراء بحسب مدربه إلا أنه يبقى تدخلا عنيفا .
بورقعة-ع

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