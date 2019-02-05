إدارة سيلتا فيغو تقدم بودبوز للإعلام :

قامة إدارة سيلتافيغو الإسبانية التي التحق خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رياض بودبوز بصفوفها قادما من نادي بيتيس، بتقديم لاعبيها الجدد، ويتعلق الأمر ببودبوز ولوكاس أولازا اللذين التحقا بصفوف هذا النادي خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

لاعب الخضر كان معنيا بلقاء إشبيليا السابق

بالرغم من التحاقه بالفريق مؤخرا، إلا أن الدولي الجزائري رياض بودبوز كان معنيا بلقاء سيلتافيغو السابق الذي جمعه بالمنافس من إشبيليا في إطار البطولة الإسبانية، وذلك بعدما وضعه مدرب النادي كاردوسو ضمن القائمة المعنية باللقاء، غير أن الحظ لم يسعف لاعب الخضر بودبوز من أجل المشاركة في تلك المباراة وتأجل ظهوره بقميص ناديه الجديد للجولات القادمة.

أنصار سيلتافيغو متفائلون بصفقة بودبوز

من جانبهم، عبر أنصار نادي سيلتافيغو الإسباني عن تفاؤلهم بصفقات ناديهم خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، وهي الصفقات التي يوجد من ضمنها لاعب المنتخب الوطني الجزائري رياض بودبوز، الذي سيحمل آمال أنصار النادي الإسباني في إنقاذ سفينة فريقهم من الغرق، خاصة وأن سيلتافيغو يحتل المراكز الأخيرة ويسعى لتحقيق البقاء في الدوري الإسباني.

م.دحوي

مرتبط