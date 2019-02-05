الحكم نسيب سقط في خطأ جسيم..!

بعدما تعالت الأصوات المادحة للأداء الكبير الذي يقدمه الحكم نسيب من مباراة لأخرى، سقط ابن مدينة عنابة في خطأ جسيم خلال المباراة الماضية التي أدارها ضمن الرابطة الثانية المحترفة، والتي جمعت بين أصحاب الأرض والجمهور من مولودية العلمة وضيوفهم من نجم مقرة، وهي المقابلة التي كانت مبرمجة على شاشة التلفزيون وأظهرت أخطاء عديدة للحكم الجزائري نسيب.

منح ضربة جزاء خيالية وبطاقتين صفراوين للاعب أكمل المباراة

سقط الحكم الجزائري الذي كان قد أدى لقاءات كبيرة في الجولات الماضية، استحق عليها الثناء والإشادة، سواء في مباريات الرابطة الأولى المحترفة أو الثانية، قبل أن يسقط في أخطاء بالجملة في لقاء مولودية العلمة ونجم مقرة السابق، من خلال منح ضربة جزاء خيالية لأصحاب الأرض من البابية، وهو ما اعتبرها المتتبعون بالخطأ العفوي، قبل أن يقع في المحظور عندما أشهر بطاقتين صفراوين في وجه نفس اللاعب بوحافر، غير أن نسيب وخلال الإنذار الثاني لم يشهر البطاقة الحمراء رغم احتجاجات بعض لاعبي مقرة، ما جعله محل انتقادات كبيرة.

م.دحوي

مرتبط