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بن رحمة مرشح لجائزة لاعب الشهر لأول مرة هذا الموسم :

5 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 50 زيارة

l أعلن الموقع الرسمي لرابطة الأندية الإنجليزية أمس الاثنين عن أسماء المرشحين الستة للفوز بجائزة لاعب الشهر لشهر جانفي المنقضي، ومن دون مفاجأة تذكر حجز الدولي الجزائري محمد سعيد بن رحمة لاعب برنتفود مكانا له ضمن المرشحين، بن رحمة كان قد قدم مستوى كبيرا جدا مع ناديه في شهر جانفي، حيث سجل الكثير من الأهداف وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة كما أنه ضمن مكانه في التشكيلة المثالية للشهر بحسب الكثير من المواقع أبرزها شبكة سكاي سبور الشهيرة، ولن يكون مفاجئا فوز بن رحمة بالمرة لكن الأمر سيكون صعبا.
ع- ب

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