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حطاب: “سنستلم المركب الرياضي والحي الأولمبي في شهر أفريل القادم”

5 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 41 زيارة

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في تصريحات إعلامية نهار أمس، أن وتيرة الأشغال الخاصة بالقرية تسير بوتيرة جيدا، وذلك تحضيرا لألعاب البحر المتوسط 2021، والمقرر إجراؤها بالجزائر وتحديدا بمدينة وهران، حيث أكد الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر بأن هيئته تتابع عن قرب سيرة الأشغال وهو متفائل حول اكتمالها خلال الفترة المحددة، حيث قال في هذا الصدد: “نحن نسهر على كل كبيرة وصغيرة تخص المشروع، وتجهيز المنشآت الرياضية، ومنشآت الإيواء، الخاصة بألعاب البحر المتوسط، تسير بوتيرة جيدة ونحن متأكدون بأننا سنستلم خلال شهر أفريل المقبل المركب الرياضي، والحي الأولمبي، خاصة وأن الأشغال قد تقدمت فيهما بنسبة كبيرة”.
م.دحوي

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