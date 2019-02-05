ريفالدو يقدم نصيحة لفالفيردي.. ويقلل من تأثير غياب ميسي :

نصح النجم البرازيلي السابق، ريفالدو، إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بعدم إجراء أي تغيير على تشكيل البلوغرانا خلال مواجهة كلاسيكو الأرض، أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشدد ريفالدو في تصريحاته على أن “ريال مدريد بدأ خلال الآونة الأخيرة في تخطي آثار البداية السيئة للموسم”.

وتابع “لهذا يجب على فالفيردي أن يختار أفضل العناصر داخل الملعب، حيث أن الأمر متعلق بمواجهة لا تحتمل أي مقامرة، ويجب أن يدخلها الفريق بكل قوة”.

وأثنى ريفالدو على “التواضع” الذي يتعامل به فريق الأرجنتيني سانتياغو سولاري مع “الانتقادات”، بالإضافة “لرحيل كل من كريستيانو رونالدو وجولين لوبيتيغي”، من أجل “مواصلة المنافسة على جميع البطولات”.

ويرى ريفالدو، أن الفضل الأكبر في رد فعل الفريق الملكي خلال الفترة الماضية، يكمن في المستوى الفني والبدني للثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما، حيث سيدخلان “مباراة الكامب نو بثقة كبيرة”.

وأشار “فينيسيوس أيضا بدأ يكتسب ثقة كبيرة، ويقنع الجماهير، ويظهر إمكانياته. سولاري غير مركزه من الجناح في المباراة الماضية لإشراك غاريث بيل على الجانب الأيسر، وهو القرار الذي يبدو أنه أغضب اللاعب البرازيلي، ولكن أي لاعب في الوقت الحالي يجب أن يجيد في أكثر من مركز”.

وقلل ريفالدو من مسألة الإرهاق التي قد يعاني منها لاعبي البلوغرانا بسبب ضغط المباريات في هذه الفترة، فضلا عن الغياب المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب إصابته بكدمة في عضلة الفخذ خلال مباراة فالنسيا، يوم السبت الماضي.

وذكَر صاحب الـ46 عاما أن “برشلونة هزم ريال مدريد هذا الموسم في غياب النجم الأرجنتيني”، في إشارة لمباراة الدور الأول في الليغا على ملعب (الكامب نو) والتي أمطر فيها البارسا شباك الفريق الملكي (5-1).