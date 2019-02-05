زفان في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لأول مرة هذا الموسم :

بعد تألقه الكبير جدا في لقاء نادي ران الأخير في الدوري الفرنسي كتب لاعب الخضر مهدي زفان اسمه في قائمة التشكيلة المثالية للجولة الماضية لليغ 1، حيث منحت صحيفة ليكيب أشهر الصحف الفرنسية زفان تقييما قدره 7 من 10 وهو أعلى تقييم بين لاعبي الجهة اليمنى في الدوري ككل، التقييم المميز الذي حصل عليه لاعب الخضر رشحه ليكون ضمن التشكيلة المثالية وهو ما حدث بالفعل، واختير زفان في تشكيلة الأسبوع لأول مرة هذا الموسم في إنجاز يعتبر الأحسن له منذ سنوات طويلة.



خطف مكانة زميله في الخضر يوسف عطال

يسير المدافع الأيمن الجزائري مهدي زفان على نفس الطريق أو بالأحرى انتفاضة زميله في المنتخب لاعب نيس الفرنسي الناشط في نفس الدرجة يوسف عطال، حيث خلف زفان مواطنه على مستوى قائمة التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي، مستغلا الإصابة التي تعرض لها للاعب نادي برادو السابق في مباراة الجولة الماضية.

انتفاضة زفان لن تمر مرور الكرام على بلماضي

من دون أدنى شك، لن تمر انتفاضة المدافع الجزائري مهدي زفان في الجولة الماضية مرور الكرام على الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأنها جاءت في وقت جد حساس وفي الفترة التي يعد فيها مدرب نادي الدحيل السابق قائمته النهائية لتربص شهر مارس المقبل والتي سيعلن عنها لاحقا، حيث من الممكن جدا أن تعرف هذه القائمة مفاجآت عديدة وقد يظهر اسم زفان مجددا ضمن المجموعة.

م.دحوي

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