سولاري: غياب ميسي غير مؤثر

أكد سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد أمام برشلونة، في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والمقرر إقامته على ملعب كامب نو.

وشدد المدرب الأرجنتيني، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، على استعداد المرينغي لخوض الكلاسيكو، معتبرًا أن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي من عدمها، لن تؤثر على ترتيبات المواجهة.

وقال سولاري: “هي مباراة بين فريقين متنافسين للغاية، مثلها مثل مباريات ميلان، والإنتر، وريفر بليت، وبوكا جونيورز، كذلك الحال ريال مدريد، وبرشلونة”.

وتابع: “سنواجههم في بطولتين مختلفتين، ونسعى لتحقيق الفوز فيهما، سنقدم نفس القوة والتركيز، لا يوجد فرق بين بطولة وأخرى، وهذا يعتمد على الطريقة التي سنخوض بها المواجهات، لكن علينا التركيز على مباراة الغد أولاً، لأنها الأهم الآن”.

وأضاف: “في الحقيقة جميع اللاعبين متاحين للمباراة، كذلك فاييخو الذي عاد للتدريبات. أصعب شيء على المدربين في تلك الحالة هو اختيار قائمة المباراة، الشيء الأهم هو أن يضع الجميع كل مجهودهم للفوز”.

وحول مشاركة بيل، أوضح سولاري: “جميع اللاعبين لديهم دور في الفريق، البعض لديه الخبرة والبعض الآخر يمثل الشباب، كما أن هناك من يجيد الدفاع وكذلك الهجوم، ما يهم هو المضي جميعًا نحو نفس الهدف”.

وواصل: “لن أفصح عن تشكيلة الغد الآن، في كرة القدم لا توجد أشياء مُسلم بها، مهمة المدرب هي النظر في كل شيء على المدى المتوسط والطويل والقصير، كذلك التوقع بحدوث أي شيء”.

وعلق مدرب الريال على إمكانية تواجد إيسكو، قائلاً: “لدينا القوة التي سنركز عليها في مباراة الغد، وهذا هو المهم”.

واختتم سولاري تصريحاته بالحديث عن الجدل المثار حول راحة البارسا وجدول مباريات الفريقين: “آمل ألا يكون ذلك متعمدًا”.

ويسعى سولاري لانتزاع نتيجة إيجابية من بين أنياب غريمه، عندما يحل عليه ضيفا ثقيلا في مباراة الغد، من أجل تحقيق أفضلية على منافسة، قبل موقعة الإياب في سنتياغو برنابيو في 27 فيفري.