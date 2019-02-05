غوارديولا يوسع دائرة المرشحين للقب البريمييرليغ :

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فرق مانشستر يونايتد، تشيلسي، وتوتنهام لديها فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لم أقل أبدا أن توتنهام أو تشيلسي أو أي من الفرق الـ 6 الأوائل خارج السباق وحتى مانشستر يونايتد الذي يصنع مسيرة من الانتصارات كل جولة ضمن المرشحين أيضا، جميع تلك الفرق تقاتل على لقب الدوري”.

وأضاف: “إذا نجح تشيلسي في تحقيق انتصارات متتالية فسيكون مرشحا أيضا للفوز بالدوري، الجميع متواجد للتنافس على اللقب، الفارق ليس كبير جدا”.

تابع: “هناك 39 نقطة متبقية حتى نهاية الدوري، عندما يكون الفارق 9 أو 10 نقاط فهو ليس كبيرا، عليك أن ترى ما يحدث حاليا في البطولة، الجميع مستعد لخطف النقاط”.

وواصل: “منذ 3 أو 4 أيام كنا قد انتهينا، البطل كان ليفربول، أما الآن فنحن في وضع أفضل، ومن الممكن أن يعتلي السيتي الصدارة أو يتأخر عن الريدز بفارق 7 نقاط بعد 3 أيام أخرى”.

وأردف غوارديولا: “علينا أن نكون أكثر هدوءا في هذا الموقف، سيكون هناك الكثير من المفاجآت، وسيكون من الصعب على كل فريق تحقيق الفوز في كل المباريات”.

وختم: “كل الفرق المرشحة للبطولة، وغير المرشحة لديها القدرة على خلق المشاكل للمنافسين”.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بات على بُعد 3 نقاط من ليفربول المتصدر، بعد تعادل الريدز أمام وست هام 1 ـ 1 أمس الإثنين.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية أمام إيفرتون، مساء غد الأربعاء في المباراة المقدمة من الجولة الـ 27 للدوري الإنجليزي.