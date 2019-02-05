الرئيسية / آخر الأخبار / غوارديولا يوسع دائرة المرشحين للقب البريمييرليغ :

غوارديولا يوسع دائرة المرشحين للقب البريمييرليغ :

5 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 55 زيارة

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فرق مانشستر يونايتد، تشيلسي، وتوتنهام لديها فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لم أقل أبدا أن توتنهام أو تشيلسي أو أي من الفرق الـ 6 الأوائل خارج السباق وحتى مانشستر يونايتد الذي يصنع مسيرة من الانتصارات كل جولة ضمن المرشحين أيضا، جميع تلك الفرق تقاتل على لقب الدوري”.

وأضاف: “إذا نجح تشيلسي في تحقيق انتصارات متتالية فسيكون مرشحا أيضا للفوز بالدوري، الجميع متواجد للتنافس على اللقب، الفارق ليس كبير جدا”.

تابع: “هناك 39 نقطة متبقية حتى نهاية الدوري، عندما يكون الفارق 9 أو 10 نقاط فهو ليس كبيرا، عليك أن ترى ما يحدث حاليا في البطولة، الجميع مستعد لخطف النقاط”.

وواصل: “منذ 3 أو 4 أيام كنا قد انتهينا، البطل كان ليفربول، أما الآن فنحن في وضع أفضل، ومن الممكن أن يعتلي السيتي الصدارة أو يتأخر عن الريدز بفارق 7 نقاط بعد 3 أيام أخرى”.

وأردف غوارديولا: “علينا أن نكون أكثر هدوءا في هذا الموقف، سيكون هناك الكثير من المفاجآت، وسيكون من الصعب على كل فريق تحقيق الفوز في كل المباريات”.

وختم: “كل الفرق المرشحة للبطولة، وغير المرشحة لديها القدرة على خلق المشاكل للمنافسين”.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بات على بُعد 3 نقاط من ليفربول المتصدر، بعد تعادل الريدز أمام وست هام 1 ـ 1 أمس الإثنين.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية أمام إيفرتون، مساء غد الأربعاء في المباراة المقدمة من الجولة الـ 27 للدوري الإنجليزي.

شاهد أيضاً

سولاري: غياب ميسي غير مؤثر

أكد سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved