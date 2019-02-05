قوة شخصية فيغولي أرغمت مدرب ناديه التركي على رفع القبعة :

يتحدث الإعلام الرياضي التركي بإسهاب عن تحول علاقة المهاجم الجزائري سفيان فيغولي مع مدربه في نادي غلطة ساراي التركي فاتيح تيريم، الذي كان يتعمد إبعاد لاعبه عن المباريات الرسمية للنادي، وإرغامه على قبول فكرة ترك الفريق ومغادرته نحو وجهة أخرى، غير أن فيغولي الذي رفض كل العروض التي جاءته خاصة الخليجية منها، رغم الأموال الباهظة التي عرضت عليه، وأصر على البقاء في ناديه التركي وتحت رحمة المدرب الذي طالب من قبل الإدارة بإيجاد حل لصرف اللاعب وأنه لا يريده مطلقا ضمن صفوف فريقه.

مهاجم الخضر أقلب الطاولة على الأتراك

لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخفي الأتراك اعترافهم بما يقدمه اللاعب الجزائري، بعدما أعاده المدرب لتشكيلة الفريق ومنحه الفرصة في اللقاءات السابقة، حيث أكد فيغولي للجميع بأنه تعرض لتحامل بين الإدارة والمدرب فاتيح تيرام، وأنه كان ولا يزال قادرا على منح الإضافة اللازمة لفريقه في جميع المنافسات وخلال كل المواعيد التي يكون فيها ناديه بحاجة لخدماته.

بات رقما أساسيا في خطة تيريم

تحدث الإعلام التركي مؤخرا عن فرض النجم الجزائري سفيان فيغولي لنفسه على المدرب تيريم، الذي بات يضعه ضمن خياراته الفنية بل الأبعد من ذلك أنه أصبح حجرا أساسيا في تشكيلته، وهذا بعدما كان لا يمنحه حتى فرصة لإظهار إمكاناته، بالرغم من إدراكه مدى فعالية اللاعب وما يمكن تقديمه للنادي، ويفضل منح الفرصة للاعب شاب لا يتعدى سنه الـ20 سنة فقط.

مدرب غلطة سراي انقلب بـ180 درجة في نظرته للاعب

فاجأ المدرب التركي فاتيح تيريم المعروف بقوة شخصيته ومبادئه الجميع، عندما وقف مؤخرا في وجه إدارة غلطة سراي من أجل ألا تسرح اللاعب أو تبيع عقده لأندية أخرى، وذلك بعدما كان من أشد المطالبين برحيل “سوسو” عن ناديه لأسباب بعيدة كل البعد عن الجانب الفني، منقلبا على موقفه بـ180 درجة، ومغيرا نظرته للاعبه الجزائري الذي عانى ويلات التهميش منذ انطلاقة الموسم الجاري، رغم المطالبة الملحة من أنصار غلطة سراي بضرورة إعادة فيغولي لصفوف الفريق، ومنحه فرصة مساعدة النادي على تحقيق نتائج إيجابية.

فيغولي يملك شخصية القائد المثالي

ما أظهره الدولي الجزائري لاعب نادي غلطة سراي التركي طيلة الفترة الصعبة التي مرّ بها مع مدربه فاتيح تيريم، حيث احترم كثيرا خيارات المدرب وبالرغم من أن الفرص كانت متاحة لديه من أجل انتقاد خياراته أو على الأقل الدفاع عن نفسه وإبداء امتعاضه من طريقة تهميشه، حافظ قائد الخضر على هدوئه وفضل الابتعاد عن الدخول في مشاكل مباشرة مع المدرب، وهو ما زاد من احترام تيريم للاعبه الجزائري الذي فعلا يملك شخصية القائد الحقيقي.

..وبلماضي راهن عليه حتى خلال فترته العصيبة مع ناديه التركي

من جانبه، وبالرغم من الفترة العصيبة التي كان يمر بها اللاعب الجزائري سفيان فيغولي مع ناديه التركي، كان للناخب الوطني جمال بلماضي رأي آخر، حيث أعاده إلى صفوف المنتخب بعدما كان سابقه رابح ماجر قد أبعده بنفس الطريقة التي أبعده بها تيريم، لكن الثانية لم تكن مالية بل كانت انتقامية لتصريحات سابقة، ليس هذا فحسب، بل أن مدرب نادي الدحيل السابق، كرم لاعبه بشارة القيادة خلال اللقاءات التي لعبها فيغولي مؤخرا بألوان الخضر.

م.دحوي

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