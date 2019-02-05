كلوب يدرج تشامبرلين في قائمة دوري الأبطال :

أدرج الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين، ضمن قائمة الفريق للأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن قرار كلوب بوضع تشامبرلين ضمن القائمة، يشير إلى إمكانية تعافي اللاعب قريبا من إصابته في أربطة ركبته اليمنى.

وتعرض تشامبرلين للإصابة، أمام روما في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب عن موسم 2018-2019، بأكمله، لكن صورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع، للاعب الوسط الإنجليزي، وهو يركض في ملعب ميلوود للتدريب، رجحت إمكانية لحاقه بالموسم.

وجاءت قائمة ليفربول لدوري الأبطال كالتالي:

اللاعبون غير المحليين: أليسون بيكر، سيمون مينيوليه، فيرجيل فان ديك، لوفرين، مورينو، روبرتسون، ماتيب، كي جانا هوفر، فابينيو، فينالدوم، كيتا، شاكيري، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريغي.

اللاعبون المحليون: جيمس ميلنر، تشامبرلين، هندرسون، لالانا، ستوريدج.

القائمة الثانية “الشباب”: كيلر، غرابارا، جو غوميز، ناثانيل فيليبس، هانستون، ألكسندر آرنولد، كورتس جونز، كاماتشو، بيدرو شيرفيلا، بريوستر، ماستيرسون.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه بايرن ميونخ الألماني، في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.