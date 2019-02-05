ماندي: «إيقاف غريزمان لم يكن سهلا ونتطلع لحسم نصف نهائي كأس الملك ضد فالنسيا»

بعد قيادته لنادي ريال بيتيس للفوز ضد نادي أتليتيكو مدريد عشية الأحد الماضي كان لاعب الخضر عيسى ماندي محط الأنظار وأيضا الإشادات الصحافة الإسبانية، حيث أشادت كثيرا بالجزائري ومنحته أعلى التقييمات في انتظار دخوله المنتظر في تشكيلة الأسبوع، كما أن الموقع الرسمي لناديه ريال بيتيس استضافه للحديث عن اللقاء وعن اللقاءات المقبلة أيضا، بداية حديث ماندي كان عن أدائه الراقي جدا وقال:» لا يمكن أن ننسب الفوز فقط للأداء الدفاعي، الفريق ككل قدم مستوى كبيرا ومميزا ولا يجب أن نجحد حق أي أحد» ورغم هذا التواضع إلا أن الفضل كل الفضل يعود لماندي وزملائه في الدفاع لأنهم هم من جلبوا النقاط الثلاث.

«اللقاء كان صعبا وليس من السهل إيقاف غريزمان وموراتا»

بعد ذلك تكلم ماندي عن اللقاء بصفة عامة، حيث قال أنه كان صعبا جدا ضد فريق قوي:» لعبنا ضد فريق قوي ومن أقوى الفرق في العالم يضم لاعبين ومهاجمين رائعين مثل غريزمان وموراتا، الأمور لم تكن سهلة بالمرة لكني سعيد جدا للفوز المحقق، أود أن أقدم التهاني أيضا لزملائي اللاعبين الذين قاتلوا من أجل الفوز وقدموا مستوى مميزا جدا: « ورغم أنه ركز فقط على موراتا وغريزمان إلا أننا نشير إلى أن أتليتيكو يضم لاعبين كبارا في كل المراكز على غرار دييغو كوستا، ساول نيغاز، وأيضا كوكي وكلهم وقفوا عاجزين في مواجهة لاعب الخضر ماندي .

«التحدي المقبل هو الكأس ويجب أن نفوز للوصل للنهائي»

كما هو معروف فإن ريال بيتيس سيلاقي فالنسيا غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، ماندي تحدث عن هذا التحدي وقال:» اللقاء المقبل سيكون ضد فالنسيا في الكأس، سيكون لقاء مهما جدا كيف لا ونحن مقلبون على لعب النهائي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 180 دقيقة، سنعمل بقوة على التأهل لأننا مطالبون بلعب النهائي الذي سيقام على أرضنا، أطلب الدعم من أنصار النادي من أجل مساعدتنا على التأهل».

ماندي سيغيب عن لقاء ليغانيس في الليغا الأسبوع المقبل

في الأخير أشارت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن نادي ريال بيتيس سيكون محروما من خدمات لاعبه عيسى ماندي في لقاء ليغانيس الذي سيقام الأسبوع المقبل في الليغا، ماندي وبحسب ماركا تلقى الإنذار الخامس له هذا الموسم في لقاء أتليتيكو مدريد ليجمع بذلك خمسة إنذارات منذ بداية الموسم، وهو ما استدعى غيابه للعقوبة الآلية، ومن دون شك فإن ريال بيتيس سيعاني في لقاء ليغانيس المقبل رغم أنه ليس باللقاء الكبير لكن لأهمية ماندي في الدفاع وهو الذي يعتبر الحلقة الأهم على الإطلاق .

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