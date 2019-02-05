الرئيسية / آخر الأخبار / مجاني يتألق ويحظى بإشادة الإعلام السعودي :

مجاني يتألق ويحظى بإشادة الإعلام السعودي :

5 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 70 زيارة

l قالت صحيفة «الرياضية» السعودية يوم أمس أن لاعب الخضر السابق كارل مجاني أوقف سلسلة النتائج السلبية لفريقه أحد وقاده لتحقيق أول فوز بعد 92 يوما دون ذلك، الرياضية السعودية ومعها الكثير من الصحف أشادت كثيرا بمجاني وقالت أن بوادر تألقه بدأت تظهر مع البداية، كما قالت أنه قد يكون سببا في خروج فريقه من منطقة الخطر كيف لا وهو لاعب الخبرة الذي يريد الكل منه قيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وكان مجاني قد سجل أول هدفه له في الأراضي السعودية وقاد ناديه لتحقيق فوز مهم على حساب نادي الاتفاق وحارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي بهدفين مقابل هدف وحيد.
ع- ب

شاهد أيضاً

سولاري: غياب ميسي غير مؤثر

أكد سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved