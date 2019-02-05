مجاني يتألق ويحظى بإشادة الإعلام السعودي :

l قالت صحيفة «الرياضية» السعودية يوم أمس أن لاعب الخضر السابق كارل مجاني أوقف سلسلة النتائج السلبية لفريقه أحد وقاده لتحقيق أول فوز بعد 92 يوما دون ذلك، الرياضية السعودية ومعها الكثير من الصحف أشادت كثيرا بمجاني وقالت أن بوادر تألقه بدأت تظهر مع البداية، كما قالت أنه قد يكون سببا في خروج فريقه من منطقة الخطر كيف لا وهو لاعب الخبرة الذي يريد الكل منه قيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وكان مجاني قد سجل أول هدفه له في الأراضي السعودية وقاد ناديه لتحقيق فوز مهم على حساب نادي الاتفاق وحارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ع- ب

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