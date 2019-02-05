مدرب فينرباتشي يدعم سليماني ويطالبه بالاستفاقة :

l كشفت تقارير يوم أمس الاثنين عن حوار يكون قد دار بين لاعب الخضر إسلام سليماني ومدربه في فينرباتشي أرسون أونال، الصحافة التركية قالت أن المدرب لا يتوقف عن دعم سليماني رغم كل ما قيل عن رغبته في الفترة الأخيرة في بيعه، حيث طالبه بالاستفاقة سريعا والعودة للتسجيل كما دافع عنه أمام الصحافة التركية والجماهير التي لا تتوقف عن مهاجمته.

أونال: «صحيح أنك تمر بفترة صعبة لكن يجب أن تثق في قدراتك»

مدرب فينرباتشي حاول تحميس سليماني بكل الطرق التي يملك، حيث قال له أنه يجب أن يعود للزمن الجميل وأضاف:» صحيح أنك لا تمر بأفضل أيامك وتمر بفترة صعبة جدا في مشوارك لكن يجب أن تثق في نفسك وقدراتك، لأنك قادر على العودة وإعادة الأيام الرائعة التي كنت فيها متألقا» ومن دون شك فإن أونال يقصد أيام سبورتينغ لشبونة، لأن الجزائري لم يقدم أي مستويات منذ رحيله عن النادي البرتغالي قبل ثلاث سنوات.

أونال ذكر سليماني بأيام

انتقاله لليستر سيتي

دائما وبحسب التقارير التركية فإن مدرب فينرباتشي حاول تذكير سليماني بأيام انتقاله لنادي ليستر سيتي، حيث قال له أنه كان مطلب الكثير من الأندية في تلك الصائفة وكان واحدا من أغلى الصفقات في البرتغال والأغلى في ناديه، كما ذكر سبب تواجده في ذلك الوضع، وقال له أنه كان يسجل الأهداف من دون توقف وهو أمر يرغب المدرب في أن يعيده اللاعب في الفترة المقبلة، لأن النادي لم يقم بأي صفقات في الخط الأمامي وكل الأنظار ستكون مسلطة فقط على سليماني.

ع- ب

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