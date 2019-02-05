معاناة محرز مادة دسمة للبلاتوهات الرياضية في إنجلترا :

رغم تألقه في لقاءت الكأس إلا أن لاعب الخضر رياض محرز لم يحظ بثقة مدربه بيب غورايدولا بعد، حيث غاب كما هو معلوم عن لقاء آرسنال في الدوري والذي جرى سهرة السبت وانتهى بفوز السيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، رياض شارك في آخر أربع دقائق وهو أمر قال عنه الكثير أنه إهانة في حق الدولي الجزائري، حيث لم يكتف بيب بتهميشه في آخر أربعة لقاءات من الدوري الإنجليزي فحسب، لكن تجرأ على إشراكه لتضييع الوقت كما يفعل عادة مع اللاعبين الشباب.

إجماع على انتقام غوارديولا لتصرفات لاعبه

الصحافة الإنجليزية تكلمت يوم أمس، عن معاملة بيب لمحرز والتي صارت سيئة جدا، حيث انقلب الوضع من نجم للفريق إلى لاعب يستعان به لتضييع الوقت وهو الأمر الوحيد الذي يفسر دخوله في الدقائق الأربع الأخيرة، الصحافة الإنجليزية قالت أن مدرب السيتي كان قادرا على إشراك محرز في آخر عشرين دقيقة بعد تأمين أغويرو للنتيجة لكنه لم يفعل كما أنه لم يكن أول تغيراته، حيث أشرك غوارديولا خيسيوس الذي شارك في الكثير من اللقاءات السابقة ومحرز كان أحق، حيث راح البعض للتأكيد على أن معاملة المدرب لنجم ليستر السابق لها تفسير واحد هو انتقامه من تصرفه بعد الخسارة الماضية للسيتي حيث ظهر محرز باسم الثغر.

وأنه يريد اختبار صبر محرز..!

ما يمر به محرز مع ناديه الجديد الذي التحق بصفوفه مطلع الصيف الماضي، ترك عدة استفهامات لدى متتبعي الشأن الرياضي الإنجليزي، حيث بات كل طرف يفسر وضعية الجزائري على حسب هواه، وقد ذهبت بعض الأطراف للتأكيد على إلى أن إبعاد محرز واستفزازه من قبل المدرب يعتبر مؤشرا إيجابيا على عودته بقوة أكثر في اللقاءات المقبلة وأن بيب كان يختبر صبره وربما غضبه الذي قد ينجم عنه تصرفات أخرى وهو ما لم يحدث.

تألق سترلينغ ضد آرسنال سيزيد الضغط على محرز

من دون أدنى شك، فإن تألق المهاجم الإنجليزي رحيم ستارلينغ في لقاء السيتي الماضي الذي استقبل فيه الضيف من آرسنال بملعب الاتحاد، حيث كان الأسمر وراء تمريرة الهدف الثاني الذي سجله أغويرو وأيضا مشاركته في صنع الهدف الثالث، ما سيزيد من دون شك الضغط على النجم الجزائري الذي لا يزال ينتظر فرصته من خلال التربص، لتدني مستوى اللاعبين الذين ينافسونه على منصبه في التشكيلة الأساسية للتقني الإسباني بيب غوارديولا.

الجميع يتطلع لظهوره في لقاء الغد أمام إيفرتون

على صعيد آخر، يتطلع الآن محرز وكل متتبعي الدوري الإنجليزي للقاء الغد ضد الذي سيجمع “المان” سيتي بالمنافس من إيفرتون، حيث يبقى السؤال مطروحا إذا ما سيكون موعدا لظهور محرز أساسيا في الدوري لأول مرة هذا العام، أم أن الجزائري سيجلس مجددا على دكة البدلاء والانتظار إلى غاية الدقائق الأخيرة من أجل ظهوره فوق أرضية الملعب.

م.دحوي

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