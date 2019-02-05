هامسيك يعلن موعد رحيله عن نابولي :

أكد مارك هامسيك، قائد نابولي الإيطالي، أن إجراءات انتقاله إلى داليان يفانغ الصيني انتهت، وأنه بات على بُعد أيام من الرحيل عن وصيف الكالتشيو.

وقال هامسيك في تصريحات نقلها موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي: “سأغادر نابولي غدا أو بعد غد على أقصى تقدير”.

ويمثل هامسيك نابولي منذ عام 2007 وحتى الآن، ويعد أكثر من شارك في كل البطولات بقميص البارتينوبي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن هامسيك، رفض عرضًا للانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني، بسبب أنه لا يرغب في تمثيل أي نادٍ آخر في أوروبا احترامًا لنابولي.