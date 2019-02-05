وكلاء براهيمي يجوبون أوروبا لعرض لاعبهم :

l بعد قراره الرحيل عن ناديه الحالي بورتو يبدو أن لاعب الخضر ياسين براهيمي قد شرع فعلا في البحث عن نادي جديد، حيث قالت تقارير برتغالية يوم أمس أن وكلاء لاعب الخضر ياسين براهيمي شرعوا في عرضه على عدة أندية، ويرغب وكلاء براهيمي في حسم الأمور سريعا، حيث من المتوقع أن يتفق ياسين مع ناديه الجديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة على أن يوقع قبل العطلة السنوية وخاصة قبل كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر بداية من جوان المقبل.

الصحافة الإيطالية حائرة من رفض الإنتر قدوم الجزائري هذا الصيف

بحسب ذات المصادر دائما فإن بداية وكلاء براهيمي كانت من إيطاليا، حيث تم عرضه على إدارة إنتر، وهذه الأخيرة رفضت بشكل مطلق ضم براهيمي في الصيف المقبل، حيث تحجج المدير الرياضي ماروتا بوجود لاعبين بنفس قدراته الفنية وسخاء مركزه بلاعبين مميزين، الأمر لن يكون في صالح الجزائري من دون شك والذي كان يظن أن وجوده حرا من أي التزام سيساعده على الحصول على نادي كبير وبسهولة كبيرة، ولم يشر الموقع السابق إلى عرض براهيمي على أندية إيطالية أخرى أو أن عرضه توقف على إنتر فقط وهو أمر سيتضح من دون شك في قادم الأيام، ولا يبدو رفض براهيمي لأسباب فنية مقنعا جدا، حيث تساءلت الصحافة الإيطالية عن السر الحقيقي وراء رفض واحد من أحسن اللاعبين في مركزه في أوروبا.

ضيع نقطتين في الدوري مع تقديم مستوى سيئ

ضيع نادي بورتو البرتغالي نقطتين ثمينتين جدا في سباق اللقب وهذا بعد تعادله ضد نادي فيتوريا غيماراش بدون أهداف، التعادل المخيب جعل نادي بنفيكا يتقرب أكثر من الصدارة وهو الذي عاد بفوز ثمين من ملعب ألفالادي ملعب سبورتينغ لشبونة وبأربعة أهداف كاملة، اللقاء عرف مشاركة براهيمي كأساسي بعد تخلصه من الإصابة لكن مستواه لم يكن جديدا بالمرة، حيث لم يخلق فرصا كثيرا كما أنه لم يكن حاسما كما فعل في اللقاء الماضي مثلا، براهيمي لعب لغاية الدقيقة الـ67 قبل أن يخرجه مدربه، الضغط الآن بات كبيرا على ياسين وبقية زملائه لأنهم مطالبون بالتدارك سريعا وإعادة الفارق كما كان عليه وإلا فإن الدوري الذي كان يبدو سهلا سيكون في مهب الريح.

ع- ب

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