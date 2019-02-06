استقالة موسى بيليتي تزعزع عرش “الكاف” والليبيري يحذر الأفارقة من خطر أحمد أحمد :

قدم عضو ومسؤول كبير في هيئة “الكاف” الليبيري حسن موسى بيليتي استقالته الرسمية من منصبَين اثنين يشغلهما داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موجّها عدة انتقادات لاذعة لرئيس الهيئة الملغاشي أحمد أحمد، بسبب ارتجالية القرارات وقيادة الكرة الإفريقية إلى الهاوية، معتبرا بأن الخطر الذي يداهم “الكاف” الآن أصبح أكثر بكثير مما كان عليه الحال قبل سنتين من الآن، أي خلال الفترة التي كان يشرف فيها الكامروني عيسى حياتو على الهيئة، وكان العضو الليبيري من أشد المعارضين لسياسته في السنوات الأخيرة قبل تنازله عن عرش “الكاف” لمصلحة الملغاشي أحمد أحمد.

العضو الليبيري انتقد عمل رئيس “الكاف” بشدة

قبل أن يعلن عضو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الليبيري موسى بيليتي عن استقالته من منصبَين اثنين هما رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وأيضا عضو لجنة الطوارئ كان قد انتقد عمل أو بالأحرى طريقة عمل رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد واصفا إياه بالمستبد وصاحب القرارات الارتجالية، مؤكدا بأنه دائما ما ينفرد بِصنع القرارات المهمة التي تخص مستقبل الكرة الإفريقية، من دون أن يستشير أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الذين يشكلون المكتب التنفيذي.

قضية تأجيل “كان” كوت ديفوار زادت من احتدام الصراع بين الطرفين

كان موسى بيليتي من أشد المعارضين لقرار رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، والقاضي بِتأجيل احتضان ملاعب كوت ديفوار لكأس أمم إفريقيا بسنتين إضافيتين، أي إلى غاية عام 2023 بدلا من عام 2021، مؤكدا في تصريحاته لبعض وسائل الإعلام أن المسؤول الأول عن “الكاف” لا يزال يواصل اتّخاذ القرارات بِمفرده، كهذا التأخير مثلا، وذلك من دون استشارة أعضاء اللجنة التنفيذية في هذا الموضوع المهم.

بيليتي ما زال محافظا على عضويته في اللجنة التنفيذية “للكاف”

أما عن عضوية الليبيري حسن موسى بيليتي على مستوى اللجنة التنفيذية “للكاف”، فقد أكد المعني في تصريحات مختلفة بأنه لم ولن يفرط فيها، وأنه سيبقى يراقب كل تحركات الأطراف التي تريد استغلال مناصبها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل مصالح شخصية على حساب مصلحة الكرة الإفريقية، وهو ما ورد في رسالته التي بعث بها لرئيس اتحادية القارة السمراء.

بيليتي: “الكاف في وضعية أخطر من تلك التي مرّت بها قبل سنتَين من الآن”

أكد خلال تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام الإفريقية، رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أن الوضعية الحالية للكاف أخطر بكثير من تلك التي كانت عليها قبل سنتين من الآن، موضحا في هذا الصدد يقول: “الاتحاد الإفريقي سيعرف منعرجا خطيرا إذا ما واصل رئيسه التسيير بهذه الطريقة الارتجالية، نحن الآن في وضعية أخطر بكثير من تلك التي كانت عليها الهيئة قبل سنتين اثنتين من الآن”.

“أتمنى أن تحدث استقالتي استفاقة لدى أسرة الاتحاد الإفريقي”

اختتم حسن موسى بيليتي تصريحاته التي انتقد فيها الرجل الأول على رأس الهيئة الكروية للقارة السمراء الملغاشي أحمد أحمد متمنيا في قوله:” آمل أن تُحدث استقالتي استفاقة فعلية لدى أسرة “الكاف”، وذلك من أجل تسيير ديموقراطي للاتحاد الإفريقي مستقبلا، والمساهمة الفعلية في تنمية اللعبة الأكثر شعبية في العالم على مستوى القارة السّمراء”.

م.دحوي

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