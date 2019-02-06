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Real Madrid's French forward Karim Benzema celebrates after scoring during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) quarter-final first leg football match between Real Madrid CF and Girona FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on January 24, 2019. / AFP / JAVIER SORIANO

الإعلام الفرنسي يتهم بن زيمة بالتأثير على عوار لاختيار الجزائر :

6 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 44 زيارة

تهجم الإعلام الفرنسي في الساعات القليلة الماضية على نجم منتخبهم السابق كريم بن زيمة المبعد من تشكيلة الديكة مؤخرا بسبب ما يعرف بقضية “فابوينا”، وذلك بسبب النصيحة التي قدمها نجم ريال مدريد للاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار، الذي نصحه بن زيمة باختيار تمثيل المنتخب الجزائري وعدم الانضمام للمنتخب الفرنسي، الأمر الذي زاد من سخط الإعلام المحلي على نجم منتخبهم السابق.
م.دحوي

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