الإعلام الفرنسي يتهم بن زيمة بالتأثير على عوار لاختيار الجزائر :

تهجم الإعلام الفرنسي في الساعات القليلة الماضية على نجم منتخبهم السابق كريم بن زيمة المبعد من تشكيلة الديكة مؤخرا بسبب ما يعرف بقضية “فابوينا”، وذلك بسبب النصيحة التي قدمها نجم ريال مدريد للاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار، الذي نصحه بن زيمة باختيار تمثيل المنتخب الجزائري وعدم الانضمام للمنتخب الفرنسي، الأمر الذي زاد من سخط الإعلام المحلي على نجم منتخبهم السابق.

م.دحوي

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