الغرافة يقدم حساني اليوم للإعلام :

يتأهب نادي الغرافة القطري لتقديم لاعبه الجديد الجزائري إلياس حساني والمدافع القادم من فريق تشيرنو مور فانا البلغاري، بعد إتمام التعاقد رسمياً مع اللاعب، للدفاع عن ألوان النادي في الاستحقاقات القادمة، ويعقد النادي القطري في تمام السادسة مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر النادي، لتقديم حساني للجماهير ووسائل الإعلام، وإعلان تفاصيل التعاقد مع الدولي الجزائري وكان الغرافة تعاقد قبل أيام مع حساني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليكون المحترف العربي في قائمة الفريق، إلى جانب الرباعي، الهولندي ويسلي شنايدر، والسلوفاكي فلاديمير فايس، والبرتغالي أمادو، والإيراني مهدي تارمي، كما يسعى الغرافة لتحسين أوضاع فريق الكرة، الذي لم يحقق النتائج المرجوة في الدور الأول من الدوري القطري، وتراجع ترتيبه حتى أصبح في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ب-ب

مرتبط