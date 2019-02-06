بارتوميو: سأصوت لغوارديولا حال ترشحه لرئاسة برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنه مستعد للتصويت لصالح بيب غوارديولا، المدير الفني السابق للبارسا، والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، حال ترشح لرئاسة النادي الكتالوني.

وقال بارتوميو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “لا أعتقد أن بيكيه وغوارديولا سيترشحان لرئاسة برشلونة بشكل منفصل، يجب أن يتقدما معًا في مشروع واحد، حيث سيكونان قنبلة”.

وأضاف “غوارديولا عبقري كمدرب، وإذا ترشح لرئاسة برشلونة بالطبع سأصوت له”.

وأتم “بيكيه حين جدد عقده، قال لي إنه فعل ذلك من أجل برشلونة، وأنه حال قرر ترك كرة القدم، سيكون من أجل تكريس وقته إلى أعماله التجارية”.