بن رحمة: “لست على اتصال ببلماضي ولا حتى “الفاف”، وأحلم بالتواجد في كان مصر”

صرح اللاعب الجزائري في نادي برانتفورد الناشط في الدرجة الثانية من البطولة الإنجليزية، بأن ليس لديه أية اتصالات مباشرة مع مدرب المنتخب الوطني الجزائري ولا حتى رئيس “الفاف” خير الدين زطشي في الفترة الحالية حين قال في حوار أجراه مع موقع “لاغازيت دي فوناك”: “لا يمكنني أن أخفي عليكم بأنه ليس لدي أي اتصال مُباشر مع مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ولا حتى مع مسؤولي ‘الفاف’، بالطبع أنا أعمل بكل جدية من أجل أن أتمكن من لفت أنظار الطاقم الفني للخضر مُستقبلا، صحيح أنه سبق وأن تلقيت استدعاء أوليا خلال التربص الأخير، ولكني لم أتمكن من التواجد في القائمة النهائية للناخب الوطني”.

“لست من خريجي مراكز التكوين وأعمل على تصحيح أخطائي في المستوى العالي”

استرسل الدولي الجزائري في تصريحاته حول المستوى الذي وصل إليه بن رحمة إلى حد الآن نافيا بأن يكون قد تخرج من إحدى المدارس أو المراكز الرياضية حين صرح يقول: “ما زلت في طور التعلم، كوني لم أتحصل على التكوين في الفئات الصغرى، في الواقع أنا لم يسبق لي دخول مراكز تكوين، وهو ما جعلني أعاني من نقائص كثيرة بالمُستوى العالي”.

“تعلمت الكثير في البطولة الفرنسية وتركيزي على المراوغات جعلني أعاني من الانضباط التكتيكي”

لم يخف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة استفادته الكبيرة من كثرة التنقلات بين الأندية الفرنسية، كما كشف عن تركيزه الكبير من قبل على إنجاح المراوغات ما جعله يفتقد للانضباط التكتيكي حين استرسل في ذات التصريحات يقول: “صراحة لقد استفدت وتعلمت كثيرا في مُختلف التجارب التي مررت بها في البطولة الفرنسية، وذلك سواء مع نادي نيس، أونجي، غازيلاك أجاكسيو أوشاتورو، وحتى الآن مع النادي الإنجليزي الذي أحمل قميصه برانتفورد، صراحة أنا أعاني من نقائص على مستوى الجانب التكتيكي خصوصا، على اعتبار أني كنت مُركزا من قبل فقط على المُراوغات، وهذا غير كافٍ بالنسبة للاعب يريد تطوير مهاراته الكروية”.

“لا أريد حرق المراحل، أفضل مواصلة التطور التدريجي وأحلم بالتواجد في كان مصر”

أكد سعيد بن رحمة بأنه يريد مواصلة التألق في البطولة الإنجليزية، وذلك للفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي وبالتالي خطف مكانة مع الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي ستحتضنها الملاعب المصرية، حيث كشف الدولي الجزائري قائلا: “أطمح للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، في أقرب الآجال، وأدرك بأن هذا لن يمر سوى عن طريق التألق مع فريقي “برانتفورد”، أنا لا أريد حرق المراحل، خاصة وأني مازلت صغيرا في السن”.

م-دحوي

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