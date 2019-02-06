بودبوز: “سعدت كثيرا بالتواجد في قائمة إشبيليا والفوز المحقق”

قدم أمس نادي سيلتا فيغو لاعبه الجزائري رياض بودبوز والقادم من نادي ريال بيتيس لوسائل الإعلام وهي المناسبة التي استغلها لاعب الخضر من أجل التأكيد على سعادته بالتواجد مع ناد عريق في إسبانيا وخاصة عقب الفوز الذي حققه الفريق على إشبيليا في الجولة الأخيرة التي لعبت نهاية الأسبوع والذي تابعه صانع اللعب الجزائري من كرسي البدلاء وقال رياض: ” أنه لفخر كبير بالنسبة لي بالتواجد على مقاعد البدلاء بالرغم من التحاقي المتأخر بالفريق، لكن فرحة بالنسبة لي بعد الفوز المحقق على إشبيليا”.

“منصبي المفضل هو اللعب وراء المهاجمين”

بعد تصريحه بخصوص الفوز على إشبيليا، أكدت الصحافة المقربة من النادي أن بودبوز لم ينسى أنه كان لاعبا في بيتيس وفاز في داربي الأندلس على الغريم التقليدي لبيتيس، بعدها تكلم لاعب مونبوليي السابق خلال الندوة الصحفية عن المنصب الذي يجد فيه راحته داخل أرضية الميدان، “أفضل اللعب وراء المهاجمين وهو المنصب الذي أجد راحتي فيه”.

ب-ب

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