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بونجاح يسجل ثلاثية مع رديف السد :

6 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

عاد المهاجم الدولي الجزائري يغداد بونجاح إلى ممارسة هوايته المفضلة وهي تسجيل الأهداف والتي توقفت بتوقف البطولة القطرية جراء لعب كأس آسيا التي توج بها منتخب العنابي مؤخرا، وشارك بونجاح مع الفريق الرديف للسد أمام نادي الخور في دوري “قطر غاز” ووقاده للفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، كان له منها ثلاثية كاملة، وهي بمثابة بروفة تحضيرية قبل المواجهة التي تنتظر الفريق الأول أمام نادي الخور في الدوري القطري الممتاز الذي ستعود عجلته للدوران يوم السبت القادم.
ب-ب

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