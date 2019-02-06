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ريبيري يحسم مصيره مع الفريق البافاري :

6 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 34 زيارة

حسم الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني، مصيره مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن اللاعب الفرنسي قرر الرحيل فور نهاية عقده مع البايرن الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريبيري، صاحب الـ35 عامًا، عزز تلميحات مسؤولي النادي بشأن رحيله فور نهاية الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، في وقت سابق إنه “من المحتمل أن يقضي ريبيري آخر مواسمه مع الفريق”.

وقرر ريبيري السير على خطى زميله الهولندي آريين روبن، الذي أعلن رحيله مؤخرًا عن النادي الألماني فور نهاية الموسم.

ويأتي رحيل ريبيري المحتمل بعد 12 عامًا قضاها اللاعب داخل ملعب أليانز أرينا، حقق خلالها العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا عام 2013.

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