سوداني يصل الدوحة لمواصلة لعلاج في أسبيطار :

التحق اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي نوتينغهام فوريست هلال العربي سوداني بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل مواصلة العلاج في مصحة أسبيطار، والتخلص من الإصابة التي يعاني منها منذ مدة، وكان سوداني قد شرع في العلاج مع أطباء فريقه نوتيغهام قبل أن يواصل عملية التأهيل في زغراب الكرواتية، ليقرر في الأخير التوجه إلى أسبيطار التي تملك سمعة عالمية وعرفت تردد العديد من النجوم عليها والتي نجحت في إعادتهم سريعا إلى الميادين، وهو الهدف الذي يطمح إليه لاعب دينامو السابق الذي خانه الحظ في أول تجربة احترافية له في انجلترا التي كان ينوي التألق فيها.

الفاف تملك اتفاقية تعاون مع المصحة لعلاج لاعبينا

لا يعتبر سوداني أول لاعب جزائري مر على مصحة أسبيطار القطرية التي تملك اتفاقية تعاون مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ عهد الرئيس السابق محمد روراوة والتي تقضي بعلاج اللاعبين الجزائريين، حيث سبق لكل من قديورة وحليش وبوقرة العلاج بقطر، للتذكير فإن سوداني تعرض لإصابة في أكتوبر الماضي في مواجهة نادي بيرتون ضمن لقاءات “الشامبين شيب” وفي نفس إصابته الأولى، حيث سيغيب ابن الشلف عن الميادين حتى نهاية الموسم وضيع بذلك التواجد بصفة رسمية في كان مصر الصيف القادم.

ب-ب

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