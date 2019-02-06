غزال يدخل مدربه بويال في حرب ضد أنصار ليستر

تسبب المهاجم الجزائري رشيد غزال في وابل من الشتائم والصفات القبيحة التي نعت بها أنصار ليستر سيتي مدرب ناديهم كلود بويال، وذلك خلال المباراة الماضية التي جمعت “الفوكسيس” بنادي مانشيستر سيتي والتي انهزم فيها رفقاء فاردي بنتيجة هدف دون رد، حيث وخلال قيام غزال بعملية الإحماء قبل أن يستدعيه التقني الفرنسي من أجل أخذ مكانه في الملعب، ثارت جماهير ليستر على مدربها من أجل أن يعيد النظر في التغيير الذي يريد إحداثه من خلال منح غزال فرصة المشاركة.

بويال عوض ماديسون بغزال والجزائري خيب ثقة مدربه

سبب تعرض المدرب كلود بويال لكل تلك الشتائم من قبل الأنصار هو إقدامه على إخراج اللاعب جايمس ماديسون الذي حسبهم كان يُقدم مُستوى كبير، بالمقابل لم يتمكن المهاجم الجزائري من تقديم الإضافة التي كان ينتظرها منه المدرب الفرنسي، ما زاد من توتر علاقة هذا الأخير بالأنصار الثعالب الذين لم يتقبلوا خيارات مدرب ناديهم، معتبرين بأن غزال لم يكن على الإطلاق يستحق تعويض ماديسون.

بويال: “غزال يمتلك القدرة على صناعة الفارق بالكرات الثابتة، لذلك دفعت به”

رد بطريقة مباشرة مدرب نادي ليستر سيتي كلود بويال على ذلك التهجم الذي تعرض إليه من قبل أنصار ناديه الإنجليزي بسبب لاعبه الجزائري رشيد غزال، حيث أكد في تصريحاته قائلا: ” أعرف غزال جيدا، وأدرك بأن خطورته كبيرة على مستوى الكرات الثابتة، وهو ما راهنت عليه من أجل صناعة الفارق أمام فريق قوي ومنظم جيدا خاصة على المستوى الدفاعي”.

م.دحوي

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