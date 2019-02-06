فارس: “فخور باللعب للجزائر، تايدر صديقي في المنتخب وحلمي الفوز بكأس إفريقيا”

ردّ الظهير الأيسر لنادي سيبال الإيطالي ولاعب المنتخب الوطني الجزائري محمد فارس عن أسئلة بعض الأنصار التي تركوها له عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام” حيث أظهر سعادته وافتخاره الكبير بحمل ألوان الخضر كاشفا في تعليقاته يقول: “بالطبع أنا فخور جدا باللعب للفريق الوطني الجزائري، وسعادتي كبيرة عندما أحمل قميص المنتخب، نحن عائلة واحدة وكلنا نسعى لتحقيق النتائج الجيدة، حلمي كبير وأتمنى أن أفوز بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري”.

“تايدر صديقي المقرب في المنتخب الوطني”

لم يخف منافس فوزي غلام على الجهة اليسرى من دفاع الخضر صداقته المقربة من زميله سفير تايدر، حيث أكد ذلك في تصريحه قائلا: “تايدر أكثر من صديق بالنسبة لي، فنحن مقربان جدا إلى بعضنا البعض في المنتخب الوطني الجزائري”.

“أفضل الريال على البارصا، والبياسجي على مارسيليا

كشف مدافع الخضر محمد فارس أنه ممن يفضلون النادي الملكي ريال مدريد على برشلونة، في البطولة الاسبانية، وأيضا نادي باريس سان جيرمان على مارسيليا في البطولة الفرنسية حين استرسل في إجاباته قائلا: “أفضل نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة، كما أني من أنصار باريس سان جيرمان الذي أعتبره أفضل أيضا من نادي مارسيليا”.

“مارسيلو أفضل بكثير من جوردي ألبا”

دائما وخلال الأسئلة التي طرحتها عليه الجماهير الرياضية المعنية بشأن مدافع المنتخب الجزائري فارس، وحول الكلاسيكو المرتقب في الساعات القليلة القادمة، فقد أكد هذا الأخير في تعليقاته يقول: “مارسيلو أفضل بكثير من جوردي ألبا، فهو مدافع بنكهة مهاجم ومراوغ ناجح، ومشاهدته فوق أرضية الملعب شيء ممتع”.

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