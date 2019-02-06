محرز يطمح للمشاركة كأساسي أمام إيفرتون اليوم :

كشف الإعلام المقرب من نادي مانشستر سيتي أن الطاقم الفني لبطل انجلترا الموسم الماضي يقدم في دعم نفسي كبير للاعب الخضر رياض محرز، كماي قوم بتحفيزه خلال الحصص التدريبية على مواصلة العمل بجدية في التمارين المبرمجة، فالمدرب غوارديولا الذي أبعد لاعبه الجزائري عن التشكيلة الأساسية لخمس مرات متتالية في البريمرليغ يعرف أنه تأثر وبحاجة إلى الوقوف معه، كما تحدثت ذات التقارير عن إمكانية رؤية محرز اليوم كأساسي في مواجهة إيفرتون في لقاء مقدم عن الجولة السابعة والعشرين، رغم أهمية المواجهة التي يعني الفوز بها تصدر الترتيب مناصفة مع ليفربول ولو مؤقتا، بالمقابل تحدث مواقع أخرى عن اعتماد غوارديولا على نفس التشكيلة التي واجهت آرسنال وفازت عليه بالأداء والنتيجة، وزهو ما يعني مواصلة محرز البقاء على دكة البلاء

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